Napoli, chiesto Nandez in prestito: la risposta del Cagliari

Il Napoli continua a lavorare sul centrocampo. Non solo ipotesi Ndombele, Giuntoli è tornato alla carica per Nandez.

Il Napoli lavora molto, sia in entrata che in uscita, in questi ultimi giorni prima dell’inizio del campionato. A tenere banco in casa azzurra sono le operazioni in entrata legate a Simeone del Verona e Raspadori del Sassuolo.

In uscita invece Giuntoli lavora per chiudere la questione Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto e su di lui si è fatto avanti il PSG. L’intenzione del Napoli è quella di chiudere quest’operazione in uscita, ma qualora ciò si concludesse sarà necessario per gli azzurri trovare un sostituto.

La pista Ndombele è molto calda. Il 25enne centrocampista è stato offerto dallo stesso Tottenham a diverse squadra, tra cui il Napoli. Su di lui però c’è anche il Villarreal che vorrebbe provare a portarlo in rosa assieme a Lo Celso. Per questo motivo il Napoli sta sondando anche un’alternativa che corrisponde al nome di una vecchia fiamma: Nandez del Cagliari.

Napoli, il punto su Nandez del Cagliari.

Come raccolto dalla nostra redazione il ds del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe messo in chiaro le intenzione del Napoli: prestito con diritto di riscatto. La risposta del Cagliari è però stata negativa. O meglio, negativa a queste condizioni. I sardi infatti vorrebbero una cessione definitiva o quantomeno un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto.

Addirittura sembrerebbe che il Cagliari sia disposta al braccio di ferro con il calciatore e con il procuratore. I sardi sono inamovibili, disposti a privarsi del centrocampista solo in caso di cessione immediata o comunque di sicurezza di cessione dopo il periodo di prestito. In caso non arrivassero offerte a Cagliari sarebbero disposti anche a trattenere il calciatore fino a gennaio per poi valutare altre proposte durante il mercato di riparazione.