Il grande sacrificato è lui: addio ufficiale, è tutto vero

Dopo le voci degli ultimi giorni il calciatore lascia la nostra Serie A. Pronto ad iniziare una nuova avventura in Premier League.

Continua a muoversi il calciomercato a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Cambio casacca per il calciatore che lascia la nostra Serie A e vola in Inghilterra dove lo attende una maglia in un club di Premier League. Già nei prossimi giorni potrebbe esserci l’esordio con il nuovo club.

Mikkel Damsgaard è un nuovo calciatore del Brentford. Il centrocampista danese lascia la Sampdoria dopo solo due anni e vola in Premier League. Prelevato dal Nordsjelland, Damsgaard era arrivato alla Samp accompagnato da grandi speranze grazie anche ad alle buone prove offerte con la maglia della nazionale della Danimarca. Ad annunciarlo è lo stesso club doriano sui suoi canali social ufficiali.

Dopo una prima stagione contraddistinta da buoni numeri sono iniziati i problemi fisici che hanno limitato le apparizioni del centrocampista. Nella stagione appena conclusa infatti Damsgaard ha collezionato solo 11 presenze in campionato tanto che il suo valore è fortemente sceso.

Sampdoria, Damsgaard ceduto al Brentford

Nelle scorse settimana il Brentford si era fatto avanti per prelevare il centrocampista danese. In un primo momento la Sampdoria aveva chiuso le porta alla possibilità di un trasferimento in Premier League, ma poi le due squadre hanno trovato l’accordo sulla base di 11 milioni di euro.

Le condizioni fisiche del calciatore, che soffre di artrite reumatoide e che per questo motivo è stato lungamente fuori dal terreno di gioco, avevano fatto sorgere molti dubbi circa le sue attuali condizioni. Le visite mediche con il club inglese hanno però riscontrato l’assenza di problemi tali da impedirne il superamento. Il classe 2000 può adessocominciare la sua nuova avventura in Premier League.