“Non resta che la firma”: Milan, tutto pronto per chiudere l’accordo

Il Milan prova a blindare uno dei suoi giocatori che meglio si è espresso negli ultimi anni. Terminato in questi minuti l’incontro.

Non c’è soltanto il mercato in entrata a tenere banco in casa Milan. Certo, le operazioni proseguono e da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato potrebbero esserci ulteriori sorprese per la squadra rossonera. Il tutto è legato, ovviamente, a quella che sarà la strategie che decideranno di adottare Maldini e Massara. Aspettare di sicuro aumenta le possibilità di arrivare a mettere le mani su giocatori ed occasioni interessanti, ma manca meno di una settimana all’inizio della stagione.

C’è il nome di Diallo che tiene banco per la difesa, cosi come quello di Lokonga per il centrocampo, senza dimenticare la pista che porta a Ziyech del Chelsea che non è ancora tramontata. Maldini terrà in considerazione tutte le piste da qui alla fine, ed ovviamente se dovesse presentarsi la giusta opportunità si andrà a chiudere. Restano da risolvere alcune situazioni interne, legate anche ai rinnovi di contratto.

Milan, incontro terminati con l’entourage di Tomori: il punto

Proprio in questi minuti è terminati l’incontrò che si è tenuto nel pomeriggio tra il club rossonero e l’entourage di Fikayo Tomori. Il difensore ex Chelsea ha sorpreso tutti una volta arrivato a Milano, e proprio per questo c’è l’intenzione da parte del club – come riportato da ‘Sky Sport’ – di proseguire l’avventura insieme.

Durante l’incontro si è parlato proprio del possibile rinnovo (attualmente in scadenza nel 2025) che si vorrebbe dunque portare fino al 2027. Da parte del giocatore – riporta l’emittente satellitare – c’è la forte volontà di proseguire l’avventura in rossonero. Insomma, le parti vogliono portare le trattative ad un punto comune. L’incontro di oggi potrebbe essere stato quello definitivo. Manca solo firma? Sembra proprio di si.