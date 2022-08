Calciomercato Sassuolo, svolta in attacco: l’affare che libera Raspadori

Affare chiuso. Il Sassuolo ha in pugno un attaccante, da qui ci sarà l’accelerata definitiva per la cessione di Raspadori.

Il Sassuolo è al centro dell’attenzione in questa sessione estiva di calciomercato. La squadra neroverde è strettamente collegata al Napoli, ed il nome è sempre quello di Giacomo Raspadori. Gli azzurri hanno individuato nell’attaccante italiano l’elemento ideale per andare a comporre l’attacco azzurro, magari andando a giocare nei tre dietro la prima punta che sarà Victor Osimhen.

Le trattative proseguono, ma non sono semplici da portare a compimento. Il Sassuolo chiede tanto per il suo attaccante (40 milioni di euro), ed il Napoli nel corso del tempo ha fatto dei passi avanti per cercare di avvicinarsi alla richiesta senza, però, eguagliarla. Gli azzurri si sono portati a 35 milioni di euro. C’è ancora del tempo per arrivare all’accordo definitivo, e nel frattempo il Sassuolo si sta muovendo.

Sassuolo, ecco Pinamonti: sbloccato l’affare con l’Inter

Si, perchè Giovanni Carnevali ha lavorato in queste settimane proprio per mettere le mani un giocatore da aggiungere al parco attaccanti del tecnico Dionisi. Come riportato in questi minuti da ‘Sky Sport’, sarebbe fatta per l’attaccante Andrea Piamonti. L’accordo con l’Inter sarebbe stato raggiunto sulla base di 20 milioni di euro.

E sarebbe proprio questa operazione a dare lo slancio definitivo alla cessione di Raspadori. Napoli e Sassuolo – riporta ‘Sky Sport’ – daranno un’accelerata definitiva: nelle prossime ore ci sarà l’incontro per andare a chiudere l’affare. Cristiano Giuntoli è pronto a chiudere, ed anche per il Sassuolo pare che i tempi siano maturi.