Palermo, rinforzo in dirigenza: Bogdani ha già firmato

Il City Football Group rinforza la dirigenza del Palermo con il colpo Erjon Bogdani, che ha già firmato

Hanno generato parecchie discussioni le dimissioni di Silvio Baldini al Palermo, dopo aver conquistato la promozione in Serie B. Il cambio di proprietà, avvenuto qualche mese fa, ha smosso i sogni dei tifosi che vorrebbero subito fare il salto in massima serie. L’investimento su Matteo Brunori, da due milioni di euro, ha dato prova di continuità dei rosanero per la prossima stagione. Poi il riscatto di Soleri e gli arrivi di Pigliacelli e Damiani.

La panchina, dopo le dimissioni di Baldini, è stata ufficialmente affidata a Eugenio Corini. L’allenatore, pupillo di Gardini, ha subito messo le cose in chiaro dichiarando che l’obiettivo è il mantenimento della categoria. Il Palermo ha poi pensato di rinforzare anche la dirigenza ingaggiando Erjon Bogdani, ex attaccante -tra le altre- di Reggina, Verona e Siena.

Palermo, Bogdani ha già firmato

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, Erjon Bogdani ha firmato un contratto annuale con il Palermo come dirigente del settore giovanile. Un colpo interessante da parte del City Football Group, che si è assicurato uno di quelli che il calcio lo conosce bene, avendo disputato quasi 500 partite in carriera.

Italiano di adozione e albanese di nascita, Bogdani era il classico centravanti ‘di provincia’ che ha fatto bene soprattutto al Verona. Adesso una nuova esperienza, da dirigente del settore giovanile in una piazza importante ed esigente come quella di Palermo con la formazione Primavera che disputa il Girone C del campionato Primavera 3.