Barcellona, nuova operazione a sorpresa: “Ufficiale, 100 milioni”

Il Barcellona ha ufficializzato la vendita del 24,6% dei suoi Barça Studios a GDA Luma. L’affare frutterà circa 100 milioni di euro.

Quella che stiamo vivendo è un’estate sicuramente molto difficile per il Barcellona. Uno dei più grandi club al mondo vive infatti ormai da tempo una situazione economica complicata, con le grandi spese sostenute in passato che oggi sembrano condizionare non poco il futuro del club.

Alla disperata ricerca di soluzioni che permettano di mantenere la squadra al vertice in Spagna e in Europa e allo stesso tempo mantenere i conti in ordine, il club blaugrana ha già sondato diverse strade. L’obiettivo? Rientrare nei rigidi parametri economici stabiliti dalla Liga e poter così registrare i tanti nuovi acquisti effettuati in estate.

Nomi come Raphninha, Koundé e il bomber Robert Lewandowski, trasferimento quest’ultimo che ha spinto Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco lasciato dal centravanti polacco, a una dura reazione. Addirittura Kessié e Christensen, rinforzi prelevati a parametro zero rispettivamente da Milan e Chelsea, sono ancora in sospeso.

Il Barcellona incassa 100 milioni dalla vendita dei Barça Studios

La situazione potrebbe però sbloccarsi grazie a una nuova operazione di mercato del Barcellona, che già ha venduto in anticipo i futuri diritti televisivi per soddisfare i parametri della Liga.

I catalani hanno infatti annunciato la cessione di un’ulteriore 24,5% dei loro Barça Studios al fondo d’investimento GDA Luma che appartiene a Gabriel de Alba, già proprietario del Cirque du Soleil.

Come ricorda AS, il club aveva già venduto una parte dei Barça Studios alla piattaforma Socios una settimana fa. Operazione che serviva per commercializzare l’intero business relativo a NFT, Token e Metaverse.

In precedenza, il club aveva venduto i futuri diritti televisivi in ​​due tranche al fondo di investimento Sixth Street per cercare di presentare alla Liga numeri sufficientemente sani da consentire loro di registrare gli acquisti effettuati durante l’estate.

La nuova vendita frutterà 100 milioni di euro e potrebbe permettere al Barcellona di completare l’iscrizione dei nuovi giocatori. Il club continua comunque a essere protagonista anche nel calciomercato in uscita. Xavi ha promosso Aubameyang come vice Lewandowski, aprendo così la strada alla Juventus che punta Depay.

L’Inter invece aveva fatto un pensierino su Christensen, ma se i blaugrana dovessero rientrare nei paletti della Liga il danese sarà iscritto nella rosa. E i nerazzurri dovranno cambiare così obiettivo.