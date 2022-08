Juve, che assist ad Allegri: la decisione da Barcellona cambia tutto

Una decisione che potrebbe rappresentare la volta definitiva per la Juve. Arriva da Barcellona, e per Allegri sono salti di gioia.

La Juve insiste e tiene il mercato vivo. Serve un attaccante, elemento che possa andare ad inserirsi prontamente nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Il campionato è ormai alle porte, già questo weekend si scenderà in campo, ma la sessione estiva di calciomercato resterà aperta fino alla fine del mese. Ci sarà ancora tanto da discutere, e la Juve potrà ancora lavorare per portare a Torino un giocatore ideale per Allegri.

In queste settimane sono stati fatti diversi nomi, ma ancora non è arrivata la chiusura per nessuno di loro. La dirigenza bianconera vuole muoversi in maniera intelligente ed attenta, senza rischiare di mettere le mano su un giocatore non propedeutico al sistema di gioco del proprio allenatore. In queste ore, però, pare possa arrivare la svolta definitiva e le buone notizie, in questo senso, arrivano da Barcellona.

Juve, la decisione di Xavi spinge Depay verso Torino

Uno dei giocatori accostati fortemente alla Juventus è quello di Memphis Depay, attaccante del Barcellona monitorato attentamente da Arrivabene e Cherubini. In casa Barcellona c’è una situazione di sovraffollamento del reparto avanzato, e proprio la decisone di Xavi emersa in queste ore potrebbe rappresentare un assist importante alla dirigenza juventina.

Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti, Xavi avrebbe indicato Pierre Emerick Aubameyang come alternativa perfetta di Robert Lewandowski: insomma, l’ex Borussia Dortmund non si tocca. Proprio questa decisione – si legge – spinge Depay sempre più verso la Juventus che viene individuata come squadra in pole per il giocatore olandese.