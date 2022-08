Inter, per il difensore occhi su Barcellona: si può sfruttare la clamorosa ipotesi

Alla ricerca di un altro difensore per completare il reparto arretrato, l’Inter guarda anche in casa Barcellona. Spunta la clamorosa ipotesi.

L’Inter è alla ricerca di un difensore. La squadra di Simone Inzaghi è ormai quasi pronta, manca un elemento che possa andare a completare il pacchetto arretrato. I tifosi in questa fase pre stagionale non sono stati particolarmente convinti da quanto visto in campo, anche se parliamo delle solite amichevoli sotto l’ombrellone. Ora è tempo di far parlare le partite ufficiali, e si spera che la musica possa cambiare.

Il calciomercato resterà aperto anche abbondantemente dopo l’inizio della Serie A, e dunque qualcosa potrebbe ancora muoversi. Da monitorare la situazione di Milan Skriniar sul quale, però, non ci sono stati movimenti considerevole da parte del Paris Saint Germain. La squadra francese ha mostrato grande interesse per il giocatore, ma non ha ancora eguagliato quello che è la richiesta del club nerazzurro (70 milioni di euro).

Inter, per il difensore si guarda alla difficile situazione di Barcellona

L’addio di Skriniar, dunque, ad oggi sembra meno fattibile. Al netto di questo, va detto, all’Inter serve comunque un altro difensore. E cosi, tra le varie possibilità, è spuntata anche quella che porta in casa Barcellona. La situazione finanziaria dei catalani è molto complicata: se non dovessero riuscire ad iscrivere alcuni giocatori al campionato, c’è la possibilità che questi applichino la rescissione del contratto grazie ad una clausola inserite all’interno degli accordi.

Tra di loro anche Andreas Christensen, che all’Inter piace molto: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ questa è una pista complicata, remota, ma che Beppe Marotta tiene comunque in considerazione visto il grande apprezzamento da parte della dirigenza nei confronti del difensore danese.