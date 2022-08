“Vuole restare”: Milan, la rivelazione è una doccia fredda per Maldini

Il dt del Milan Maldini dovrà ancora una volta cambiare opzione: l’obiettivo di mercato ha ammesso di voler restare nel suo club

Il Milan deve ancora rinviare l’assalto al difensore. La dirigenza rossonera già a gennaio di quest’anno aveva pensato di aggiungere un elemento alla retroguardia di Stefano Pioli, poi – complice pure la crescita evidenziata da Kalulu – e l’impossibilità di arrivare a Sven Botman, ha deciso di rinviare la questione.

L’estate si è aperta con il definitivo addio a Botman. L’olandese ha infatti scelto il Newcastle dopo settimane di passione e attesa per i tifosi rossoneri. L’altro elemento individuato dal direttore tecnico Paolo Maldini per rinforzare la difesa è il francese dell’Eintracht Francoforte Evan Ndicka. Anche questa opzione però sembra svanire.

Calciomercato Milan, Ndicka rimane all’Eintracht Francoforte fino al termine del suo contratto

Il difensore francese, reduce da una buona stagione e dalla soddisfazione per la vittoria dell’Europa League conquistata a maggio contro i Rangers Glasgow al Pizjuan di Siviglia, resterà all’Eintracht Francoforte anche in questa stagione.

La decisione del difensore sembra essere definitiva, come riferita da ‘Sky Deutschland’. Il calciatore ha espresso “il suo desiderio di restare ancora un anno in Bundesliga”. Ndicka ha un contratto fino al 30 giugno 2023 con l’Eintracht per cui potrebbe arrivare a scadenza se non dovesse raggiungere un accordo per il suo futuro.

L’Eintracht, in precedenza, ha dato l’impressione di non voler concedere sconti nonostante la prossimità della fine del contratto. Il prezzo del cartellino per i tedeschi è di 20 milioni di euro. Una cifra probabilmente considerata eccessiva da parte degli altri club che nei prossimi mesi potranno provare a realizzare l’affondo senza effettuare nessun esborso.