“È un nuovo giocatore del Monza”: calciomercato, Galliani beffa Cioffi

Calciomercato Monza, è ufficiale l’arrivo del nuovo giocatore: Galliani porta al club un altro rinforzo, ecco di chi si tratta.

Il Monza continua a lavorare senza sosta sul mercato e adesso, alla corte di Stroppa, è arrivato ufficialmente anche un nuovo giocatore. Adriano Galliani ha fatto perciò, ancora una volta, centro. Andando a beffare Cioffi che non vedrà il giocatore vestire la maglia del Verona. Le ultime.

Pablo Marí, ora è ufficiale, è diventato il dodicesimo acquisto del Monza in vista di questa nuova stagione che il club si appresta ad affrontare in Serie A. Il comunicato è arrivato dallo stesso club brianzolo, Galliani è quindi arrivato nuovamente a meta.

Cioffi avrebbe voluto il difensore centrale al Verona, avendo lavorato con lui già lo scorso anno all’Udinese. Lo spagnolo, quindi, è nuovamente partito in prestito per raggiungere il campionato italiano di massima serie. Ma beffando il tecnico gialloblù, perché ha deciso di approdare al Monza di Stroppa.

Calciomercato Monza, approda anche Pablo Marí: ora è ufficiale, c’è il comunicato

Il Monza, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha divulgato il comunicato ufficiale con cui ha annunciato il suo nuovo acquisto: “Dodicesimo nuovo acquisto dell’estate del Monza: ecco Pablo Marí. Il difensore spagnolo arriva dall’Arsenal a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”.

“A portarlo in Italia – si legge ancora – la prima volta è stato l’Udinese, che lo ha acquista a titolo temporaneo nel gennaio 2022. In Friuli si conferma difensore di grande valore e gioca 15 partite, segnando due gol. In Serie A continuerà a giocare con la maglia del Monza, dove porta esperienza e personalità. Benvenuto Pablo!”.