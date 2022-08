Napoli, Simeone a un passo: De Laurentiis sta per spuntarla sulla formula

Il Napoli insiste per chiudere l’operazione con l’Hellas Verona alle condizioni desiderate: i club ultimano i dettagli per Giovanni Simeone

Doppia operazione per il Napoli per ciò che concerne la prima linea di Luciano Spalletti. Non solo il capitolo portieri pertanto al centro del focus azzurro. In questi minuti, infatti, il club del presidente Aurelio De Laurentiis sta giungendo alla conclusione di una doppia operazione che da alcune settimane ha viaggiato più o meno su binari paralleli.

Ora il Napoli ha stretto i tempi e sta per perfezionare entrambe le negoziazioni. Da un lato il passaggio di Andrea Petagna allo scatenato Monza di Berlusconi e Galliani e dall’altro il percorso opposto compiuto dall’argentino Giovanni Simeone che dall’Hellas Verona si trasferirà invece ai piedi del Vesuvio. La nostra redazione ha raccolto alcune ultimissime sulle due trattative.

Calciomercato Napoli, doppia operazione per il presidente Aurelio De Laurentiis: i dettagli delle trattative per Simeone e Petagna

Ultimo allenamento per Andrea Petagna a Castel Volturno. L’attaccante comincerà a partire da domani la sua nuova avventura al Monza. I biancorossi hanno spinto per ottenere il giocatore che durante il suo percorso napoletano non ha raccolto tanto spazio.

La società del presidente Aurelio De Laurentiis anche per questo motivo ha dato il via libera alla cessione. Petagna si trasferirà al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza dei brianzoli. La società lombarda verserà nelle casse dei partenopei 2.5 milioni di euro per acquisire il giocatore a titolo temporaneo mentre a giugno prossimo aggiungere altri 10 milioni per chiudere l’operazione. A questa cifra, poi, si aggiunge un ulteriore bonus da 1.5 milioni di euro.

Operazione complessiva da 14 milioni. Il Napoli però non resterà a guardare. Di fatto, come raccolto dalla nostra redazione, sta convincendo l’Hellas Verona a cedere Giovanni Simeone con la formula del prestito con diritto di riscatto. I partenopei stanno discutendo gli ultimi dettagli della trattativa con gli scaligeri. I partenopei hanno messo sul piatto una cifra più alta rispetto a quella inizialmente pensata, proprio in virtù della strada che si è deciso di seguire. Pertanto, prestito oneroso a 3.5 milioni di euro e altri 12 milioni legati al riscatto del “Cholito”.