Torino scatenato, due colpi in un giorno: ufficiale, festa Juric

Calciomercato Torino, adesso è ufficiale: Ivan Juric riceve il rinforzo richiesto per la trequarti, c’è anche il comunicato.

Il Torino ha fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, di aver ottenuto il rinforzo richiesto da Ivan Juric per la propria trequarti. Il croato classe 1997 è arrivato direttamente dal West Ham tramite un prestito con diritto di riscatto. Tutto è pronto per la sua nuova avventura in Serie A.

Il Torino ufficializza il suo secondo colpo per questo giovedì 11 agosto. Dopo la tempesta sta tornando perciò il sereno in casa granata, grazie alle operazioni portate a termine da Davide Vagnati, direttore sportivo del club.

Non solo Miranchuk dall’Atalanta, arrivato anche lui quest’oggi dopo giornate piuttosto incerte, ma anche Nikola Vlasic è un nuovo giocatore del Toro. La società di Cairo ha fatto sapere, tramite una nota ufficiale, che il trequartista è approdato ufficialmente in squadra. E sarà a disposizione di Juric in vista della stagione che sta per iniziare.

Calciomercato Torino, è fatta per il trasferimento di Vlasic: il club ufficializza il colpo tramite un comunicato

Come ha fatto sapere il club granata, tramite un comunicato pubblicato anche sul profilo ufficiale ‘Twitter’, quindi: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal West Ham United Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Vlasic“.

“Tutto il Torino Football Club – si legge in conclusione – accoglie Nikola Vlasic con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”. Il giocatore croato arriva quindi all’interno della rosa affidata a Juric tramite un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni du euro.