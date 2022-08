Torino, stavolta Juric esulta: grande colpo, è ufficiale

Il Torino ha ufficializzato un colpo in entrata attraverso un comunicato: per Ivan Juric una nuova opzione sulla trequarti granata

Ivan Juric può finalmente sorridere. Definita la trattativa intorno alla quale il Torino è stato impegnato nell’ultimo periodo. Un rinforzo di qualità per il tecnico granata a poche ore dall’inizio del nuovo campionato. La stagione dei granata comincerà sabato sera alle 20.45 dalla gara esterna contro il Monza.



Nel frattempo, il direttore sportivo Davide Vagnati ha definito il passaggio di un giocatore dall’Atalanta al Torino. La società del presidente Urbano Cairo, pochi minuti fa, infatti, ha ufficializzato l’arrivo di Alexey Miranchuk. Il russo è un nuovo rinforzo dei granata, che vogliono recuperare il tempo perduto per costruire una squadra competitiva.

Calciomercato Torino, nota ufficiale del club: preso Miranchuk, arriva in prestito con diritto di riscatto

Alexey Miranchuk è un nuovo rinforzo del Torino. L’operazione è stata ufficializzata dalla società granata. Il calciatore russo si trasferisce sotto la Mole Antonelliana con la formula del prestito con diritto di riscatto, come confermato dal club di Urbano Cairo nella nota con cui ha confermato l’acquisto del giocatore ex Atalanta. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio – a titolo temporaneo con l’opzione per l’acquisto definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexey Miranchuk”, ha scritto il club granata in un comunicato all’interno del quale è stato ripercorso pure il cammino calcistico del trequartista russo.

Miranchuk è arrivato in Italia a settembre del 2020 per poco meno di 15 milioni di euro. In questi due anni ha vestito la maglia dell’Atalanta in 56 occasioni firmando inoltre 9 gol. La sua carriera ripartirà adesso da questa nuova avventura. Il calciatore ha vestito anche la maglia della nazionale russa in 41 circostanze (6 reti messe a segno).