Una classifica fa tremare la Juventus: sarebbe un disastro

Al via di una stagione in cui punta al riscatto dopo due annate negative, la Juventus deve fare i conti con una pessimistica previsione.

Lunedì 15 agosto, con la sfida interna contro il Sassuolo, avrà inizio una stagione a dir poco fondamentale per la Juventus. Dopo due campionati chiusi al 4° posto, infatti, la Vecchia Signora vuole tornare a dettar legge in Italia e ben figurare in Europa, e nonostante la proprietà metta le mani avanti l’obiettivo è chiaro: tornare a vincere.

Non esistono alternative, del resto, per una squadra il cui motto è “vincere è l’unica cosa che conta”. Per questo un anno fa è stato richiamato Massimiliano Allegri, dopo gli esperimenti falliti in panchina con Sarri e Pirlo. Per questo lo scorso gennaio sono stati fatti sforzi ingenti per assicurarsi Zakaria e soprattutto Vlahovic. Per questo in estate sono arrivati nomi come Di Maria, Pogba e Bremer fino all’ultimo acquisto Filip Kostic.

Eppure, nonostante gli sforzi fatti sul mercato, per qualcuno la Juventus non solo non è destinata a tornare alla vittoria. Ma dovrebbe finire addirittura fuori dalla zona Champions League, rischiando addirittura l’esclusione dall’Europa. Al 7° posto, lo stesso ottenuto nel 2010/2011 con Luigi Delneri in panchina in una stagione che tutti vorrebbero dimenticare.

Juventus al 7° posto? Lo dice un algoritmo

A sostenere questa previsione, che se dovesse avverarsi sarebbe davvero catastrofica per il club bianconero, il sito americano FiveThirtyEight. Il quale, specializzato in sondaggi d’opinione e previsioni circa argomenti come politica, economia e sport ha sviluppato nel tempo un algoritmo mirato a misurare la forza delle squadre di calcio.

Mescolando le prestazioni delle squadre nella stagione precedente – risultati, ma anche possesso palla, gol segnati e subiti e molte altre – e il valore delle rose espresso dal sito specializzato Transfermarkt, il Soccer Power Index (SPI) ha provato a prevedere la classifica finale della Serie A 2022/2023 che avrà inizio sabato con Milan-Udinese.

In questa proiezione la Juventus di Allegri chiude appunto al 7° posto finale. Un risultato disastroso, con ben 17 punti di ritardo teorico sulla squadra campione d’Italia. Che per l’SPI dovrebbe tornare a essere l’Inter, capace di imporsi in ordine di classifica su Milan, Napoli e Atalanta. Prima della Vecchia Signora anche Roma e Lazio, pur se con l’Aquila a pari punti.

Secondo FiveThirtyEight, insomma, nonostante parta con l’obiettivo di riscattare le ultime deludenti stagioni, la Juventus dovrebbe fare peggio (61 contro 70 punti) del campionato appena concluso. A Max Allegri e i suoi il compito di smentire la tecnologia.