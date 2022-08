Juventus, salti di gioia per Allegri: nuovo colpo, è ufficiale

Calciomercato Juventus, adesso è tutto vero: il giocatore arriva a titolo definitivo nel club bianconero, salti di gioia per Allegri.

Dopo le incertezze sorte in merito al trasferimento nella giornata di ieri, adesso è arrivata una buona notizia in casa Juventus. Il nuovo acquisto è approdato a titolo definitivo nel club e la sua avventura in bianconero può quindi iniziare ufficialmente.

Si respira grande gioia in casa Juve per il nuovo acquisto portato a Torino. Filip Kostic ha infatti quest’oggi svolto le visite mediche con il club bianconero. Ora il suo trasferimento è ufficiale, dal momento che il suo contratto è stato anche depositato in Lega Serie A.

Non resta altro che attendere l’annuncio da parte della Vecchia Signora. Il rinforzo voluto da Massimiliano Allegri è arrivato e sarà fondamentale il suo apporto alla sinistra di Vlahovic, specialmente per servire al suo connazionale quanti più assist possibili.

Juventus, depositato in Lega Serie A il contratto di Kostic: il serbo è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero

Filip Kostic è, quindi, ufficialmente diventato un nuovo calciatore bianconero. Il serbo è approdato alla corte di Massimiliano Allegri nella giornata odierna e ha svolto le visite mediche di rito. Pochi minuti fa è stato anche depositato il suo contratto in Lega Serie A. I bianconeri hanno perciò investito per il giocatore in totale 17 milioni di euro.

Il classe 1992 arriva alla Juventus a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte. Nella squadra tedesca, d’altro canto, approderà presto Luca Pellegrini, che sarà ceduto tramite un’operazione di prestito secco. L’affare è andato perciò a buon fine tra i due club e ora Kostic potrà regalare anche al campionato italiano di massima serie la perfetta intesa dimostrata con Dusan Vlahovic già in nazionale, con la maglia della Serbia.