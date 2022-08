Milan, l’annuncio di Ibrahimovic manda i tifosi al settimo cielo

Tifosi del Milan al settimo cielo dopo l’annuncio di Zlatan Ibrahimovic sulle sue condizioni

Il Milan si appresta a iniziare la prossima Serie A da campione in carica. L’esordio avverrà sabato contro l’Udinese. A preoccupare i tifosi rossoneri in questa sessione di mercato è stata la campagna acquisti condotta da Maldini, un po’ a rilento rispetto alle aspettative. Ma il dt insieme a Massara ha messo a segno un colpo molto interessante, quello di Charles De Ketelaere, uno dei giocatori offensivi con potenziale più alto in Europa. L’attacco è stato rinforzato anche con Origi e c’è la situazione Ibrahimovic da valutare.

Ibrahimovic ha probabilmente firmato l’ultimo contratto della sua vita con il Milan. Non ha voluto mollare pur essendo tartassato dai problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Lo svedese ha subito la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un problema che lo ha tenuto lontano dai campi d’allenamento per diverso tempo.

Milan, l’annuncio di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune battute ai microfoni di Sportitalia sulle sue condizioni: “Sono più forte di prima, al top della forma”. Un messaggio che ai tifosi del Milan farà senz’altro piacere, considerando la portata del campione nello spogliatoio e l’impatto che ha in ogni partita anche da subentrato. Classe ’81, il rientro di Ibra è previsto per il prossimo gennaio.

Mancano infatti diversi mesi prima di rivedere Ibrahimovic ancora in campo con la maglia del Milan. Proprio per questo, la dirigenza si è cautelata con l’ingaggio di Divock Origi che si giocherà il posto con Olivier Giroud. Una rosa più lunga rispetto a quella dello scorso anno, quando Pioli si trovò un po’ in difficoltà per via dei troppi infortuni.