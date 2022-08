Milan, doppia firma: dopo Tomori già pronto un altro rinnovo

Paolo Maldini lavora costantemente, ed i rinnovi in casa Milan sono un argomento caldo in queste ore. Dopo Tomori pronta un’altra firma.

Non c’è soltanto il calciomercato a tenere impegnate le squadre di Serie A. Si lavora anche per costruire attraverso le conferme di chi fino a questo momento ha mostrato grandi capacità, meritandosi l’appoggio di società e tifosi. Il Milan, campione in carica, ha diverse situazioni da dover chiarire. Rinnovi di contratto che attendono firme, ma ovviamente anche punti di incontro.

Paolo Maldini sta lavorando molto, proprio per tenersi stretto quei giocatori che negli scorsi mesi hanno dato tutto, portando alla vittoria dello Scudetto, e che al tempo stesso possono rappresentare concretamente il futuro del club. In queste ore c’è stata un’accelerata importante per Fikayo Tomori, sul quale il Milan vorrebbe puntare anche per i prossimi anni. Ma non è il solo.

Milan, dopo la firma di Tomori si punta al rinnovo di Krunic

Non si è ancora arrivati all’annuncio ufficiale, ma il Milan e gli agenti di Tomori stanno parlando assiduamente in queste ore. Il prolungamento di contratto sembra un passaggio scontato, visto che entrambe le parti vogliono proseguire insieme. Si arriverà ad un accordo fino al 2027.

Ma ci sono anche altri rossoneri che attendono di poter capire quale sarà il proprio futuro, in rossonero. Secondo quanto riportato questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo Tomori ci sarà la spunta per Rade Krunic. Maldini punterà su di lui come prossimo giocatore da rinnovare, senza dimenticare quelle che sono le situazioni di Leao e Bennacer.