Colpo di teatro Kessie, è ufficiale: cambia tutto all’improvviso

Importanti notizie sul prossimo futuro del Barcellona. Notizie che coinvolgono anche l’ex Milan Franck Kessie.

Negli scorsi giorni aveva tenuto banco la situazione in casa Barcellona legata ai nuovi acquisti. I problemi economici avevano impedito al club catalano di registrare i calciatori appena acquistati durante questa sessione di mercato.

Nomi importanti come quello dell’ex Bayern Robert Lewandowski o dell’ex Milan Franck Kessie. Le regole delle Liga però impedivano al Barcellona di registrarli per l’inizio del campionato. Non solo, una norma all’interno del regolamento della Liga avrebbe permesso, ai calciatori arrivati a parametro zero e non ancora registrati, tra cui figurava proprio Kessie, di liberarsi a zero se non fosse arrivato l’inserimento in lista prima dell’inizio della stagione.

C’era quindi un po’ di apprensione da parte dei tifosi blaugrana in vista dell’esordio contro il Rayo previsto in questo fine settimana. Nonostante nessuna dichiarazione in tal senso da parte di Kessie e le parole di ottimismo del presidente Joan Laporta, c’era un po’ di preoccupazione in tal senso. Fortunatamente per i tifosi del Barcellona tutto è rientrato, con Kessie che è stato regolarmente registrato.

Barcellona, Kessi e Lewandowski registrati assieme agli altri nuovi acquisti

Il club catalano ha infatti attivato la quarta leva e incassato 100 milioni aggiuntivi dalla vendita del 25% dei Barça Studios. Una mossa che ha permesso alla società di avere liquidità e di poter quindi rientrare nei parametri richiesti per l’iscrizione dei nuovi acquisti.

Immediatamente la società ha quindi provveduto alla registrazione di sei dei sette nuovi arrivati: Kessie, Lewandowski, Raphinha e Christensen. Oltre a loro, sono stati iscritti anche Sergi Roberto e Dembelé, soggetti al rinnovo di contratto. Non ancora iscritto invece Koundé, ma in questo caso non dovrebbero esserci problemi economici o di regolamento, trattandosi comunque di un calciatore al momento indisponibile che non avrebbe comunque fatto parte della rosa d’esordio contro il Rayo Vallecano.