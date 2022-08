“Può già andare via”: Kessie, dopo l’addio al Milan l’assurda situazione

Incredibile situazione quella che si sta creando a Barcellona. Per l’ex Milan Franck Kessie potrebbe aprirsi una clamorosa ipotesi.

Al termine della scorsa stagione l’ex centrocampista del Milan Franck Kessie ha lasciato i rossoneri a parametro zero per accasarsi al Barcellona. La sua avventura in Catalogna potrebbe però nemmeno iniziare.

Alla vigilia dell’inizio della Liga il Barcellona ha un gigantesco problema con la registrazione della rosa. I catalani infatti, per i noti problemi economici che affliggono il club e le regole che impediscono ai club in questa situazione di incertezza di registrare i nuovi acquisti, non hanno ancora inserito Kessie e Christensen nella rosa registrata.

Secondo le regole della Liga infatti i due giocatori, non essendo stati ancora registrati prima dell’inizio della stagione, avrebbero diritto a svincolarsi. Una possibilità che riguarda anche gli altri acquisti dei blaugrana, tra cui spicca Robert Lewandowski. Solo che, essendo Kessie e Christensen arrivati a parametro zero, potrebbero farlo senza l’obbligo di pagare al Barcellona alcuna penale.

Barcellona, Kessie potrebbe scegliere di svincolarsi a zero

Stando a quanto riferisce ESPN il presidente Joan Laporta è comunque ottimista e sta cercando di trasmettere questa fiducia a tutto l’ambiente. Da quanto trapela dalla dirigenza blaugrana i piani alti sono convinti di riuscire a registrare in tempo tutti i nuovi acquisti e i calciatori che hanno rinnovato il contratto.

Nella peggiore delle ipotesi il Barcellona cercherà di trattare con gli agenti dei calciatori al fine di convincerli a non ricorrere a questa ipotesi estrema. In ogni caso, sebbene i calciatori possano ricorrere a questa clausola e liberarsi, il Barcellona ha tempo comunque fino alla fine del mese, ossia alla fine del mercato, per registrarli per questa prima parte di stagione. Probabilmente Laporta cercherà di fare leva su questi ulteriori quindici giorni per prendere un po’ di tempo