Calciomercato Juventus, dipende da Rabiot: Allegri in ansia

Massimiliano Allegri e la Juventus in ansia per gli sviluppi della trattativa, che dipende da Rabiot

La Juventus non ha ancora completato la squadra come tutte le altre della Serie A. Le sconfitte nel pre-campionato hanno messo un campanello dall’arme nella testa di Massimiliano Allegri, che vuole altri rinforzi. Tra questi c’è un esterno offensivo, ed è infatti arrivato Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte. Ma non solo. Per il tecnico bianconero è importante anche l’acquisto di un centrocampista.

Un centrocampista come Paul Pogba è già arrivato ma si è subito infortunato. La Juventus è impegnata sul fronte cessioni: non solo Arthur, seguito dal Valencia, ma anche Adrien Rabiot. Il francese è finito nel mirino del Manchester United, anche se la cessione non è ancora definita visto il mancato accordo tra il club inglese e la madre del giocatore.

Juventus, Paredes dipende da Rabiot

Il prescelto della Juventus è Leandro Paredes. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è considerato cedibile e Cherubini non c’ha pensato su due volte a fiondarsi su di lui. Per far arrivare l’argentino, però, c’è bisogno prima della cessione di Rabiot. Il ruolo è lo stesso e anche l’ingaggio del francese è consistente: 7,5 milioni di euro l’anno per un giocatore che come top player della squadra di Allegri non si è mai affermato.

Un colpo a zero che generò parecchie discussioni. Non ai livelli di Ramsey, certo, ma comunque Rabiot ha offerto prestazioni sotto livello. L’arrivo di Paredes alla Juve dipende, appunto, proprio dal centrocampista francese che non ha l’accordo con il Manchester United per proposta economica e impiego effettivo sul campo a pochi mesi dal Mondiale. Ma le cose potrebbero sbloccarsi a breve.