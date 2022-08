Inter, deciso il futuro di Skriniar? L’annuncio di Inzaghi è definitivo

Decisione importante dell’Inter e contestualmente anche di Simone Inzaghi sul mercato. L’annuncio ha spiazzato i tifosi.

Domani si parte. La Serie A prende il via, e l’Inter ha la necessità di mettere le cose in chiaro fin da subito. Il Milan dovrà difendere la sua posizione di campione in carica, mentre i nerazzurri vogliono fin da subito essere protagonisti e correre per dare una dimostrazione di forza. I tifosi si aspettano un esordio importante, anche se nella fase pre stagionale ci sono state diverse polemiche.

Gara giocate in maniera non particolarmente brillante da parte dei ragazzi di Inzaghi: due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro amichevoli giocate, hanno acceso il campanello d’allarme. Ma ora serve dare una dimostrazione: le partite sotto l’ombrellone non sono quelle che ufficiali, che valgono punti.

Inter, l’annuncio di Inzaghi sul mercato: tifosi spiazzati

Contro il Lecce potrebbe sembrare un match ampiamente alla portata, considerando anche il fatto che la squadra pugliese esordisce in Serie A da neopromossa. Eppure, le insidie sono dietro l’angolo. C’è, poi, anche il discorso del mercato aperto: l’Inter cosa farà da qui alla fine della sessione estiva?

L’annuncio è stato fatto proprio da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa odierna: “La squadra è quella che ho concordato con società e proprietà. La squadra sarà questa, ci manca un giocatore come centrale per sostituire Ranocchia”, ha spiegato Inzaghi. “La società sta lavorando su questo e penso di non doverne più parlare. Il mercato in entrata e in uscita è chiuso“, ha chiosato l’allenatore che ha quindi chiarito che non ci saranno altri movimenti importanti.

Questo è un messaggio improntante anche per la situazione di Milan Skriniar, seguito assiduamente dal Paris Saint Germain. Con questo annuncio, di fatto, l’allenatore pare aver chiuso in maniera definitiva la possibile cessione del difensore slovacco.