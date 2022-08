L’Inter si prepara alla prima partita di campionato sul campo del Lecce. Il tecnico Inzaghi dovrà fare a meno di un calciatore infortunato.

Ultima tappa, in vista del debutto in campionato. L’Inter, nella mattinata odierna, ha continuato a lavorare al fine di preparare al meglio la prima partita del torneo fissata per sabato alle ore 20.45 in casa del Lecce neo-promosso. Una seduta che ha fornito, al tecnico Simone Inzaghi, diverse indicazioni importanti per quanto riguarda la formazione titolare.

Marcelo Brozovic, infatti, verrà regolarmente convocato. Il regista croato si è messo alle spalle in maniera definitiva l’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi ed oggi ha preso parte alla seduta insieme al resto dei compagni. Ora resta soltanto da vedere se l’allenatore deciderà di schierarlo titolare oppure di lasciarlo in panchina, per poi gettarlo nella mischia nel secondo tempo della gara.

Entrambe le opzioni, al momento, risultano al vaglio di Inzaghi. Il quale, invece, dovrà fare a meno di Danilo D’Ambrosio ancora non al meglio dal punto di vista fisico. Il difensore, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha svolto un programma differenziato e punta a rientrare in gruppo più avanti.

Inter, D’Ambrosio non ci sarà contro il Lecce

Ulteriori aggiornamento in merito alle sue condizioni arriveranno nel corso della conferenza pre-partita dell’allenatore nerazzurro, in programma nel pomeriggio. La tabella di viaggio, intanto, è stata definita: la squadra partirà alla volta della Puglia al termine dell’incontro con i giornalisti. Un lungo viaggio che consentirà ad Inzaghi di ragionare e fare il punto sull’undici titolare da mandare in campo.

In difesa Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni sono già certi di un posto. Denzel Dumfries, sul quale resta forte l’interesse del Chelsea, agirà largo a destra mentre a sinistra risulta aperto il ballottaggio tra Robin Gosens (deludente nelle amichevoli pre-campionato) e Federico Dimarco. Nicolò Barella e Hakan Chalanoglu saranno le mezzali, in avanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez comporranno il tandem offensivo. Resta il rebus Brozovic: Kristjan Asllani, nel caso, è pronto a sostituirlo.