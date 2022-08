Calciomercato Milan, che colpo di Maldini: firma vicinissima

Calciomercato Milan, buone notizie in vista per Maldini e per tutto l’ambiente rossonero: il giocatore è ormai pronto per firmare.

Il Milan ha l’onore e l’onere di intraprendere questa nuova stagione in Serie A con il titolo di Campione d’Italia sulle spalle. La responsabilità e la necessità di far bene si fanno sentire ma il club rossonero è pronto per affrontare ogni impegno nel migliore dei modi. Pensando al futuro, poi, sono in arrivo anche nuove buone notizie.

Paolo Maldini, insieme a Massara, sta ancora una volta lavorando per rendere la rosa rossonera quanto più competitiva possibile. Sempre rispettando la sostenibilità economica del club. Oltre ai possibili nuovi rinforzi (si lavora in questo senso soprattutto per il centrocampo) si pensa in ogni caso anche ai gioielli già presenti in rosa e da blindare.

In questo discorso rientra anche Fikayo Tomori. Il difensore ha dimostrato, nell’ultima stagione chiusa con la vittoria dello Scudetto, di essere una pedina fondamentale del reparto difensivo rossonero. Per questo motivo la società sta incessantemente lavorando al suo rinnovo di contratto.

Calciomercato Milan, tutto pronto per il rinnovo di Tomori: fissata la scadenza a lungo termine per il difensore

Il difensore classe 1997 è arrivato al Milan in prestito dal Chelsea il 22 gennaio del 2021. Tomori è, infatti, stato voluto e richiesto con fermezza da Paolo Maldini che è riuscito, portandolo in squadra, a scovare un’altra certezza per la rosa rossonera. Riscattato dai Blues, il giocatore ha firmato il proprio contratto fino al 2025.

Adesso, tuttavia, il Milan vuole assicurarsi di averlo con sé ancora a lungo. E soprattutto di non correre il rischio di perderlo più in là a parametro zero. Per questo motivo, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio profilo ‘Twitter’: “Fikayo Tomori firmerà un nuovo contratto con il Milan valido fino a giugno 2027. Il piano procede come previsto. Il difensore è infatti una parte fondamentale del progetto del club rossonero”.