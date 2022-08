“Troppo bassa”: Inter, Marotta vuole di più e sistemare i conti

L’Inter può anche decidere ora di aprire al trasferimento per il proprio giocatore, ma a partire da una determinata cifra: ecco gli ultimi dettagli.

L’Inter, dopo la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo effettuata per circa 20 milioni di euro, pensa ad altri colpi da piazzare sul mercato. Un giocatore in particolare resta sulla piazza e per lui il club di Premier League ha anche aumentato la propria offerta. I nerazzurri, tuttavia, non intendono lasciarlo partire al di sotto della cifra minima richiesta.

L’Inter, dunque, sta pensando a come poter continuare a fare cassa tramite le cessioni, specialmente tramite la cessione dei profili più giovani. Così come fatto con Andrea Pinamonti passato nella giornata di ieri ufficialmente al Sassuolo. A questo proposito, resta il forte pressing del Chelsea per Cesare Casadei.

Il classe 2003 è di sicuro il pezzo più pregiato della Primavera nerazzurra. È stato un protagonista indiscusso della scorsa stagione nelle file dell’Inter U19 e ora il club di Premier League non intende mollare la presa verosimilmente fino a quando non avrà ottenuto il suo cartellino. Neppure l’ultima offerta recapitata ai nerazzurri basterebbe però per il trasferimento del centrocampista.

Continua il pressing del Chelsea per Casadei, ma all’Inter non bastano i 10 milioni offerti dai Blues: ecco la richiesta

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ con l’edizione odierna, quindi, continuano ad essere in corso i contatti tra l’Inter e il Chelsea per Cesare Casadei. “Ieri il Chelsea – si legge sul quotidiano sportivo – è tornato indirettamente a parlare con i nerazzurri di Cesare Casadei, alzando il tiro dell’offerta a 10 milioni di euro“.

Tuttavia la somma offerta appare: “Troppo bassa, non è ancora abbastanza per l’Inter. Ma questo passettino in avanti fa capire che l’interesse è reale, concreto, non certo fumoso. Fa immaginare possibili sviluppi nell’immediato”.

Ecco allora, per ‘La Gazzetta dello Sport’, qual è la richiesta di Marotta e di tutta la società: “I nerazzurri, però, intendono lasciarlo partire per 15 milioni di euro: l’affare è caldo, si tratta ancora. Senza, però, che venga inserita la ‘recompra’, eventualità che invece sarebbe accettata dal Sassuolo, il club di A che ha manifestato più interesse per il 19enne”.