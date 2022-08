Icardi, decisione eclatante del PSG: Galliani cala il jolly

La situazione si fa complicata in casa PSG e la decisione presa da Galtier su Icardi potrebbe alla fine risultare un assist nei confronti del Monza.

La situazione attuale di Mauro Icardi al PSG non è delle migliori. La decisione presa dal nuovo allenatore, Galtier, è infatti netta e potrebbe alla fine dei giochi risultare un ottimo assist di mercato nei confronti di Adriano Galliani. Si avvicina il grande colpo per il Monza? Le ultime.

Il futuro di Mauro Icardi, tra le file del Paris Saint-Germain, si fa perciò sempre più incerto. Anzi, l’argentino dopo le ultime stagioni trascorse nell’ombra, ora rischia di fare un importante passo indietro per la sua carriera. Le idee da parte della società, sotto questo punto di vista, sono chiare: l’attaccante finisce fuori rosa e ora rischia di andare a giocare nella sezione dilettanti.

Possibilità che è stata confermata anche dallo stesso Galtier, il quale ha riferito: “Gli ho spiegato che deve cercare un’altra squadra, la migliore soluzione possibile. Arriva da due anni difficili e ha bisogno di rilanciare la carriera”. Assist di mercato per Galliani? Il punto sulla situazione.

Icardi fuori rosa, il PSG gli suggerisce di cercare una nuova squadra: assist per Galliani che prepara l’assalto

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, il Paris Saint-Germain ha ora preso la sua decisione ufficiale. Il nuovo allenatore del club, scegliendo di inserire in prima squadra il giovane Ekitike, ha di fatto relegato fuori rosa Mauro Icardi che ora rischia di finire a giocare con i dilettanti dell’Associazione PSG.

La situazione, con l’attaccante ‘costretto’ a cercare un’altra squadra per rilanciarsi, favorisce a questo punto non poco il possibile assalto del Monza. Possibilità per il club brianzolo che è già nell’aria da qualche settimana. Sembrerebbe, infatti, esserci la possibilità che, se a fine mercato nessun club si sia ancora fatto avanti per il giocatore, il PSG possa pagare parte dell’ingaggio permettendo così al Monza di accogliere l’argentino nel proprio gruppo. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.