Rescissione e colpo di scena: Juve, Agnelli sta per chiudere un altro affare

Juve, il prossimo colpo può essere in attacco. Il club bianconero sta per chiudere l’affare, ma c’è un problema da risolvere.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Il campionato di Serie A 2022/2023, per i bianconeri, inizia lunedì sera, quando i ragazzi del tecnico Massimiliano Allegri si troveranno di fronte il Sassuolo di Alessio Dionisi.

La Juve, nonostante gli arrivi di Paul Pogba, Kostic, Gleison Bremer ed Angel Di Maria, è deciso a mettere a segno altri colpi che possano rilanciare la squadra in cima ai vertici del campionato italiano. L’obiettivo è regalare ad Allegri e ai tifosi calciatori validi che possano sposare la causa del tecnico livornese.

Calciomercato Juve, Agnelli punta Depay

Il club piemontese è al lavoro per portare a Torino altri top player. Tra questi c’è, senza dubbio, anche Memphis Depay. L’attaccante del Barcellona è in uscita dal club blaugrana e sembrerebbe essere pronto al trasferimento in Serie A. C’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, ma al momento c’è ancora da colmare la distanza tra domanda ed offerta.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Juventus e Barcellona hanno ripreso i contatti per Memphis Depay. I piemontesi sono pronti a mettere sul piatto 6 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore è legato agli spagnoli fino al 30 giugno 2023 e percepisce un ingaggio da 5 milioni + bonus che gli permettono di arrivare a quota 9 milioni annui. La risoluzione del contratto con il Barcellona è vicina, ma mancano ancora garanzie sulla buonuscita.