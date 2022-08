Mercato Milan, Maldini gelato: il club inglese rovina i piani dei rossoneri

Inizierà quest’oggi la stagione del Milan campione d’Italia. Il club rossonero lavora ancora sul mercato e cerca ancora importanti colpi.

Il Milan di campione d’Italia sta realizzando in queste settimane un calciomercato intelligente e funzionale. Maldini e Massara stanno lavorando per regalare a Pioli una buona squadra e il tecnico ha a disposizione una formazione giovane e talentuosa. Oltre al colpo De Ketelaere sono rientrati dal prestito Adli e Pobega ed anche Origi è uno svincolato di lusso.

Il club rossonero ha però perso giocatori importanti come Kjaer e Kessie ed il mercato ancora deve finire. In queste ultime settimane il Milan sogna gli ultimi colpi e la società sta lavorando con diligenza per accontentare i tifosi. Uno dei nomi fatti nelle ultime settimane potrebbe però sfumare.

Oltre a De Ketelaere il Milan ha sondato con attenzione anche la stella del Chelsea Hakim Ziyech. Il giocatore è ormai fuori dai programmi di Tuchel ed il Chelsea lo ha messo in lista cessioni. Nelle ultime ore è spuntata una pretendente che potrebbe mettere il ‘bastone tra le ruote’ alla dirigenza rossonera.

Milan, il Manchester United sfida i rossoneri per Ziyech

La dirigenza rossonera valutava Ziyech come opzione low cost magari a fine mercato, un prestito o comunque soluzioni poco onerose. Secondo quanto riporta il Manchester Evening News sul giocatore c’è il Manchester United che sarebbe disposto ad investire sul mercato per acquistare il giocatore.

La stagione dei Red Devils è iniziata malissimo e la società sta lavorando per accontentare le richieste del neo tecnico Ten Hag. Fino ad ora lo United non ha effettuato grandissimi colpi, frenato anche dalla situazione relativa a Cristiano Ronaldo.