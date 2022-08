Calciomercato Monza, Galliani chiude un altro affare: arriva dalla Juventus

Monza scatenato: il club brianzolo non si ferma. La società biancorosso è pronta a mettere a segno il quattordicesimo colpo.

Il Monza dei Berlusconi e di Adriano Galliani è scatenato sul mercato. Il club brianzolo ha messo a segno ben tredici colpi visti gli arrivi nelle ultime ore di Andrea Petagna e Pablo Mari. Nell’anno della prima storica promozione in Serie A, il Monza è deciso a far bella figura insieme alle grandi del campionato italiano.

Nonostante la campagna acquisti sia stata ben al di sopra delle aspettative, il Monza non è intenzionato a fermarsi. Il cellulare del condor Galliani, infatti, non smette di essere attivo. Ore bollenti in casa Monza, a poche ore dall’inizio del campionato di Serie A.

Calciomercato Monza, in arrivo anche Rovella

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ riferisce le ultime novità di calciomercato del club biancorosso. Secondo quanto riferito dai colleghi della rosea, il Monza è deciso a mettere a segno anche il quattordicesimo colpo dell’estate. Nel mirino c’è Nicolò Rovella della Juventus.

Sul giocatore di proprietà del club bianconero, in prestito al Genoa nell’ultima stagione di Serie A, è l’oggetto del desiderio di Adriano Galliani. Il dirigente della società lombarda ha messo in cima alla lista dei desideri il calciatore della Juve, club con il quale si potrebbe chiudere un altro affare dopo quello relativo a Filippo Ranocchia. Rovella è stato individuato come giocatore perfetto per il 3-5-2 di mister Giovanni Stroppa. L’affare potrebbe chiudersi prima del previsto, ma prima bisognerà trovare la giusta intesa sulla formula dell’affare. I lombardi chiedono il prestito secco.