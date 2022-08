Siparietto nel post partita di Lecce-Inter ai microfoni di ‘Dazn’. Protagonista Federico Dimarco e Borja Valero, quest’ultimo presente in studio.

L’Inter porta a casa i primi tre punti della stagione. Sudati, certo, e con un gol firmato soltanto al ’95 minuto, a tempo praticamente scaduto. A far gioire i tifosi stavolta ci ha pensato Denzel Dumfries, entrato dalla panchina e pronto a sfruttare l’occasione da calcio d’angolo. Un Lecce che ha dato tutto fino alla fine, con il portiere Falcone assolutamente sugli scudi. Non è bastata una grande prestazione dell’estremo difensore, però, per permettere ai pugliesi di portare a casa il primo punto stagionale.

L’Inter, alla fine, può esultare ma restano comunque l’amaro in bocca per non essere riusciti a chiudere prima la partita. Da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato potrebbe cambiare ancora qualcosa? Non secondo Simone Inzaghi, che già in conferenza stampa aveva chiarito come il mercato dell’Inter fosse chiuso, al netto di un sostituto di Ranocchia da inserire nella rosa.

Inter, siparietto tra Dimarco e Borja Valero in diretta

A scendere in campo da titolare stasera anche Federico Dimarco, sempre più centrale all’interno delle gerarchie del tecnico Inzaghi. Per il difensore classe ’97 la posizione da terzo di difesa, completando il reparto con Skriniar e De Vrij. Una posizione che è andato a prendere al posto di Bastoni. Una gara con un ottimo rendimento per Dimarco.

E cosi, ai microfoni di Dazn, proprio l’ex giocatore del Verona ha risposto a domanda diretta fatta da Borja Valero, creando un simpatico siparietto. “Te l’ho chiesto l’anno scorso, ma sono testardo e te lo chiedo quest’anno. Se Dimarco dovesse fare la formazione, ti faresti giocare terzo centrale o quinto a sinistra”, ha chiesto l’ex centrocampista. “Me la fai sempre questa domanda!”, “L’anno scorso non mi hai risposto, te la dovevo fare di nuovo”, “Allora non ti rispondo nemmeno quest’anno”, lo scambio di battute in diretta.

Il tutto in con clima goliardico, che ha portato alla fine alla risposta di Dimarco: “Dipende molto dalle partite. Ci sono anche momenti della partita che magari devo fare il terzo, e magari c’è bisogno di più spinta quando sei sotto, a volte anche da quinto”, la parte del giocatore nerazzurro.