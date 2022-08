“Era rosso!”: Lecce-Inter, polemiche e tifosi infuriati

La furia imperversa sul web. Tifosi inferociti nei confronti dell’arbitro Prontera. Il tutto è accaduto durante Lecce-Inter.

Ricomincia il campionato, e con esso anche le polemiche. Nemmeno il tempo di terminare la prima giornata, e già ci troviamo di fronte a diverse situazioni molto particolari, che stanno creando grande discussione tra i tifosi. Nel pomeriggio il rigore concesso al Milan dopo l’intervento del VAR ha creato un gran polverone. Cosi come il gol negato alla Sampdoria, e per la precisione a Ciccio Caputo.

C’è da raccontare anche nel match d’esordio che l’Inter sta giocando in questi minuti. La squadra di Simone Inzaghi è in Puglia per affrontare la neopromossa Lecce. Nerazzurri subito avanti grazie alla rete di Romelu Lukaku, tornato di gran carriera in quel di Milano. L’attaccante belga ha subito trovato il gol, per la gioia dei suoi ritrovati tifosi. Ma, commetto, c’è tempo anche per le polemiche.

Lecce-Inter, tifosi infuriati: manca un rosso a Baschirotto?

Il tutto è accaduto nel primo tempo. Un episodio da moviola che ovviamente sta facendo discutere, con i tifosi dell’Inter che gridano allo scandalo. Protagonista Federico Baschirotto, che secondo alcuni dovrebbe già essere negli spogliatoi. Il motivo? Un brutto intervento su Lautaro Martinez, con l’argentino che ha anche accusato nervosamente l’intervento durissimo dell’avversario.

Per l’arbitro Prontera soltanto cartellino giallo, ma sono in tanti ad accusare l’arbitro di una decisione troppo morbida nei confronti del difensore giallorosso. “Come fa a non essere rosso?”, scrive un utente su Twitter. “Baschirotto negli spogliatoi!”, “E’ da rosso tutta la vita”, sono alcuni dei messaggi infuriati da parte dei tifosi dell’Inter.