Calciomercato Bologna, colpo per Mihajlovic: “Stretta finale”

Colpo per il Bologna dopo le cessioni delle ultime settimane, Sinisa Mihajlovic ora può tirare un sospiro di sollievo

Il Bologna scenderà in campo all’Olimpico contro la Lazio con una formazione abbastanza rimaneggiata rispetto alla scorsa stagione. Sono andati via giocatori importanti come Hickey, Svanberg e Theate. L’acquisto che ruba la scena al momento è Lewis Ferguson, arrivato dall’Aberdeen per 3,5 milioni di euro, oltre a Aebischer. Mihajlovic dovrà dunque ricostruire una squadra che ha perso riferimenti e ripartire contro Sarri non sarà semplice.

Tuttavia, il club rossoblù si è messo al lavoro per acquistare giocatori funzionali al gioco di Mihajlovic e allo stesso tempo in grado di svolgere una crescita importante. E’ il caso di Jhon Lucumi, difensore centrale del Genk, un club fantastico per lancio di giocatori sconosciuti che poi arrivano nel grande calcio. Un esempio? Courtois, Koulibaly e De Bruyne, ma ce ne sono tanti altri.

Bologna, colpo per Mihajlovic: Lucumi dal Genk

Nicolò Schira, esperto di mercato, su Twitter ha postato un aggiornamento riguardo la trattativa tra il Bologna e il Genk per Lucumi: “Stretta finale per il passaggio del difensore al Bologna per 8 milioni di euro, contratto fino al 2026”. La speranza del club rossoblù è che il giocatore possa avere una crescita importante alla corte di Mihajlovic e possa ripercorrere le orme dei tanti campioni passati in giovane età al Genk.

Non solo Lucumi. Il Bologna segue con attenzione anche l’evolversi della situazione Shomurodov, in uscita dalla Roma che vorrebbe ingaggiare Andrea Belotti, rimasto ancora svincolato. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo summit che chiarirà definitivamente la situazione. L’attaccante uzbeko ha già detto di sì, ma non c’è ancora l’accordo sulla formula.