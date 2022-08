Ronaldo, questa non ci voleva: l’ufficialità è una mazzata

Il Manchester United ha subito una seconda sconfitta in Premier League e per Cristiano Ronaldo & co. arriva la decisione meno apprezzata dalla squadra.

Brighton e Brentford, sette gol subiti e uno segnato per un totale di due sconfitte su due. È cominciata così la Premier League del Manchester United di ten Hag, il cui destino sembra in qualche modo già segnato e attraversato da critiche, fischi e severe decisioni. La squadra dei Red Devils non riesce a incidere e l’inizio della nuova stagione è davvero da incubo.

La reazione dell’allenatore olandese è stata decisamente severa. Il tecnico ha scelto il pugno duro per affrontare i primi ostacoli dell’anno ed ha comunicato la sua presa di posizione alla squadra, dopo la sconfitta del sabato.

Inizialmente, infatti, era stato prevista la domenica di riposo per i giocatori, in seguito all’impegno di campionato. Tuttavia, ten Hag ha rivisto la sua posizione e convocato la squadra per sostenere la seduta d’allenamento.

Manchester United, ten Hag revoca il giorno libero: nervi tesi

Secondo quanto riferito dalla ‘BBC’, la decisione è stata presa in funzione di una sorta di punizione per il pesante passivo di 4-0 partito contro il Brentford. Ten Hag non è soddisfatto dell’impegno e dell’applicazione dei suoi, quindi niente giornata di scarico e riposo. La squadra si prepara già per l’impegno contro il Liverpool, previsto per il prossimo 22 agosto.

I tifosi dello United insieme all’icona Gary Neville hanno insistito nel chiedere alla società una dimostrazione di forza per cercare di invertire la tendenza, ma i problemi sarebbero da riscontare anche nelle indicazioni tecniche di ten Hag, che la rosa non starebbe recependo. Nel frattempo, resta anche in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo, diventato un caso per il Manchester. Il portoghese è ormai un separato in casa con i Red Devils, sebbene sia anche sceso in campo con la squadra. Attende soltanto che Mendes gli trovi una nuova sistemazione…