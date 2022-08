Ronaldo accontentato, ora è ufficiale: salti di gioia per il portoghese

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro sul calciomercato Cristiano Ronaldo ha visto esaudita una sua richiesta.

Appena 4 anni fa il suo clamoroso passaggio dal Real Madrid alla Juventus veniva definito dalla stampa italiana “il trasferimento del secolo”. Cristiano Ronaldo era del resto il miglior calciatore al mondo insieme al grande rivale Lionel Messi, lo è stato per oltre 10 anni. Un esempio di classe, forza e longevità.

Poi qualcosa è inevitabilmente cambiato. L’agrodolce avventura in Italia si è chiusa in modo improvviso con quella che molti hanno definito una vera e propria “fuga”. Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United, il club dove era nato il mito di CR7 prima che esplodesse in tutta la sua forza al Real Madrid. Ma qualcosa non ha funzionato.

I Red Devils hanno mancato la qualificazione in Champions League. Qualcuno dice nonostante la sua presenza, altri invece lo accusano di avere indebolito la squadra. Voci queste ultime che si ripetono anche in questi giorni, con il nuovo progetto affidato a Erik ten Hag che fatica a decollare.

Il portoghese pare voglia andarsene e comunque non sembra far parte del progetto dei Red Devils. In panchina nel debutto stagionale in Premier League contro il Brighton, subentrato a Fred nel secondo tempo in un’inattesa sconfitta 2-1, scalpitava per scendere in campo da titolare nel 2° turno in casa del Brentford. Ed è stato accontentato.

Cristiano Ronaldo finalmente titolare, ma lo United cola a picco

Mentre si rincorrono le voci sulla sua cessione, che aprono anche a un clamoroso ritorno in Italia, CR7 è partito così dal primo minuto in Brentford-Manchester United, centravanti nel 4-2-3-1 approntato da Ten Hag e supportato da Sancho, Rashford e il connazionale Bruno Fernandes.

Il risultato però non è stato dei migliori. Un Manchester United troppo brutto per essere vero, nel momento in cui stiamo scrivendo, sta perdendo 4-0 all’intervallo una gara in cui molti si attendevano il riscatto. L’idea di Ten Hag di riconoscere importanza a CR7 non ha evidentemente pagato, e il suo progetto di creare un Ajax “mancuniano” non sembra partire nel migliore dei modi.

Se Cristiano Ronaldo sorride, finalmente di nuovo titolare, si può dire che certo il Manchester United non faccia altrettanto. In attesa di capire cosa il futuro riserverà a entrambi.