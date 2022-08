Milan e Inter, meraviglia sul mercato: il retroscena spiazza il mondo

Tifosi e addetti ai lavori spiazzati dal retroscena svelato oggi, una meraviglia sul mercato di Milan e Inter

E’ ripartita la Serie A e Milan e Inter hanno iniziato come meglio non potevano. Vittoria per entrambe e tre punti in cassaforte, seppur conquistati con qualche difficoltà. Ma è solo metà agosto, la condizione fisica è quella che è e le squadre non sono ancora complete. Chiaramente si tratta di due partite completamente diverse, ognuna con le proprie polemiche -altrimenti non sarebbe la Serie A- e con le proprie perplessità.

Il Milan ha dato segnali più incoraggianti rispetto all’Inter, ma un test importante arriverà già dalla prossima settimana. I rossoneri se la vedranno a Bergamo con l’Atalanta, mentre l’Inter giocherà con lo Spezia. Solo Dumfries oltre il 94′ ha evitato il pareggio alla squadra di Inzaghi al Via del Mare cn il Lecce. E le due milanesi oggi sono protagoniste di un retroscena di mercato che riguarda Cristiano Ronaldo.

Milan e Inter, proposto Ronaldo a giugno

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Jorge Mendes si è messo in contatto a fine giugno/inizio luglio con Milan e Inter per proporre Cristiano Ronaldo. Il super procuratore ha sondato un po’ la situazione Serie A per il ritorno del suo assistito dopo l’esperienza alla Juventus. Si era anche parlato del Napoli. Il portoghese vuole giocare la Champions League, ma è un classe ’85 che guadagna 24 milioni di euro netti a stagione e le italiane non possono usufruire del Decreto Crescita.

E’ stato questo il principale motivo che ha frenato Milan e Inter da effettuare ogni tipo di tentativo. L’eventuale ingaggio di Ronaldo, infatti, ad oggi costerebbe 45 milioni di euro lordi. Cifre altissime per un giocatore che, seppur straordinario, negli ultimi anni è stato una mina vagante a livello caratteriale e che ha 37 anni. Intanto il suo malumore continua dopo le sconfitte contro Brighton e Brentford.