“La prossima settimana”: Napoli, Spalletti esulta per il top player

Dopo il debutto in campionato contro il Verona il Napoli tornerà a concentrarsi sul mercato: un top player è sempre più vicino.

Il Napoli è una delle squadre più attese nella Serie A 2022/2023 appena cominciata. I campani hanno infatti chiuso un vero e proprio ciclo, e c’è molta curiosità su quello che riserverà il futuro al club guidato da Aurelio De Laurentiis. Che sul mercato si è mosso con attenzione, chiudendo alcuni colpi molto interessanti ma lasciando nei tifosi una generale sensazione di insoddisfazione.

Finora il Napoli ha inseguito senza successo Raspadori in attacco. E anche se la sensazione è stata a lungo quella che l’affare si sarebbe concluso, a maggior ragione dopo l’acquisto di Pinamonti da parte degli emiliani, negli ultimi giorni le parole del DS nero-verde Carnevali sembrano avere addirittura chiuso alla trattativa.

C’è una notizia però che potrebbe rallegrare l’animo dei tifosi. Ormai rassegnatosi a perdere Fabian Ruiz, sempre più vicino al PSG, il Napoli potrebbe sostituirlo con un giocatore di grande spessore in cerca di rilancio. E cioè Tanguy Ndombele.

Napoli, la prossima settimana stretta per Ndombele

Il centrocampista francese è stato recentemente messo fuori rosa da Antonio Conte al Tottenham. Il club londinese aveva speso molto per acquistarlo nell’estate 2019, ma non avendolo visto esprimersi mai ai livelli attesi ha infine deciso di scaricarlo. Alimentando l’interesse del Napoli.

Secondo Fabrizio Romano il club campano avrebbe raggiunto un accordo verbale con gli Spurs per un prestito con diritto di riscatto e questo dovrebbe essere messo nero su bianco nel corso della prossima settimana. Deve invece essere ancora trovata l’intesa con il giocatore e i suoi agenti riguardo l’ingaggio, anche se filtra un certo ottimismo.

Chiusa questa operazione, il Napoli si rassegnerà a cedere Fabian Ruiz al PSG. Dal quale potrebbe invece prelevare il portiere Keylor Navas, che dopo una stagione a lottare per la maglia da titolare con Donnarumma non vuole rassegnarsi a fare la riserva. Anche lui, come Ndombele, potrebbe decidere di ripartire proprio dalla Campania.