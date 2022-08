Napoli, questa non ci voleva: la notizia prima del Verona è una mazzata

Il Napoli si prepara alla prima giornata di Serie A in trasferta contro l’Hellas Verona. Arriva un annuncio che genera smarrimento nei tifosi e che può compromettere definitivamente ed in modo totale i piani del club. Le dichiarazioni mettono in allarme tutti i supporter azzurri, che speravano e sperano in notizie senz’altro differenti.

Il Napoli, il nuovo Napoli, si prepara alla trasferta di Verona. Primo match di campionato che vedrà il club di De Laurentiis giocarsi i tre punti col neo tecnico degli scaligeri Cioffi, ex Udinese. E’ ormai evidente quanto in questa sessione di calciomercato estiva gli azzurri abbiano messo a punto una rivoluzione totale che investe praticamente tutti i reparti della rosa. Dalla porta all’attacco, da Ospina a Mertens.

Passando per Koulibaly, Fabian (anche se non è ancora definito l’affare col PSG), Insigne, ed anche Petagna. Senza considerare che anche un altro senatore come Ghoulam, ormai però poco adoperato da anni, ha lasciato gli azzurri. Ma occhio a non sottovalutare i nuovi innesti, pronti a rivelarsi vere e proprie sorprese per qualità ed imprevedibilità per gli avversari. Arriva però una notizia che stravolge le idee del club ed i tifosi.

Napoli, l’annuncio lascia perplessi tutti: notizia improvvisa e tifosi spiazzati

Parlando di addii e nuovi innesti, può considerarsi un nuovo calciatore del Napoli Giovanni Simeone, il ‘cholito’, che proprio dal Verona approda a Napoli. Un interessante incrocio sia nel segno del legame con Maradona e che con quello con la città veneta. Alla prima di campionato, scherzo del destino, sarà infatti già un avversario degli scaligeri. Simeone ha svolto questa mattina le visite mediche, manca solo l’ufficialità.

Ma c’è una notizia che proprio prima dell’agognata prima partita d’avvio spiazza tutti i tifosi e anche lo stesso club. Spalletti e De Laurentiis ne avrebbero fatto senza dubbio a meno. Le nuove dichiarazioni di Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, gettano infatti tutti in una situazione di totale confusione. Che sia bluff o verità assoluta, dopo giorni e giorni di tira e molla arriva una sentenza che gela. Parliamo di quella che è una vera e propria telenovela estiva di calciomercato, ossia di Raspadori al Napoli. Le ultime parole di Carnevali a Radio Radio: “Può darsi che non si concluda niente“.