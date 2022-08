Verona, un colpo per calmare Cioffi: richiesta altissima

Il Verona vuole ‘calmare’ Cioffi con un nuovo acquisto, ma la richiesta del club resta altissima

La sessione di mercato del Verona è caratterizzata da tante cessioni di livello e acquisti sulla non proprio entusiasmanti. E’ ciò che è capitato negli ultimi anni, dove il club scaligero ha valorizzato al massimo i propri giocatori per poi rivenderli al miglior offerente. L’attacco, con gli arrivi di Henry e Djuric e gli addii di Caprari e Simeone ha cambiato volto, mentre Cioffi attende ancora un difensore centrale.

I quattro gol presi in casa contro il Bari sono un campanello d’allarme importante. Cioffi avrebbe voluto che il Verona acquistasse Pablo Mari dall’Arsenal, dopo averlo avuto all’Udinese con ottimi risultati. Ma il Monza è stato più lesto -va detto che la differenza economica tra le due proprietà è importante- e ha piazzato il colpo. E dunque il club scaligero ha deciso di virare su Natan.

Verona, il Bragantino spara altissimo per Natan

Secondo quanto riferito da L’Arena, il Verona sta continuando a trattare con il Red Bull Bragantino per Natan. Difensore centrale classe 2001, ha già vinto un campionato brasiliano con la maglia del Flamengo. Trattare con un club del circuito Red Bull non è mai semplice e infatti i brasiliani chiedono almeno 10 milioni di euro per privarsi del giocatore.

Una cifra altissima per le casse del Verona, che a fari spenti vorrebbe abbassare le pretese del Bragantino. Natan in stagione ha disputato 28 partite, segnando anche 3 gol e fornendo un assist. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2025 e il suo acquisto servirebbe per dare una mano a Cioffi dopo il mancato arrivo di Mari.