Conte, caos totale: cosa è successo durante Tottenham-Chelsea

Antonio Conte al centro di grosse polemiche per i fatti che si sono verificati durante Tottenham-Chelsea. La decisione potrebbe essere molto dura.

La Premier League è cominciata a ritmi davvero elevati, forse anche troppo. La sfida tra Chelsea e Tottenham si è conclusa praticamente al 96′, quando Harry Kane è riuscito a evitare la sconfitta per i suoi, mettendo a segno la rete del 2-2 finale. Un recupero intenso oltre che lungo, a causa di polemici episodi che si sono verificati in occasione della rete di Hojbjerg.

Al 68′, infatti, il Chelsea protesta con veemenza perché l’azione dell’1-1 del Tottenham sarebbe viziata da un fallo commesso da Rodrigo Bentancur a centrocampo. Ad alzare i toni non sono stati soltanto i calciatori, ma soprattutto i due tecnici Tuchel da una parte e Conte dall’altra.

I due in realtà avevano già i nervi tesi, poiché non se l’erano mandate a dire nemmeno nei giorni precedenti. Anzi, proprio Tuchel aveva parlato del rivale in panchina, affermando di stimarlo ma di non credere alle sue parole. Appena giunti in campo l’antipatia reciproca si è manifestata con un faccia a faccia.

Chelsea-Tottenham, scintille tra Tuchel e Conte

Al primo gol del Tottenham ci sono delle prime scintille a distanza, le quali hanno causato un’ammonizione per parte per l’esultanza un po’ provocativa di Conte verso la panchina rivale. Tuchel ha risposto allo stesso modo sul 2-1 per i suoi. Tuttavia, quando Kane ha siglato la rete del definitivo pareggio, è scoppiata la rissa. I due allenatori si avvicinano a uno scontro fisico.

L’italiano, infatti, si avvicina per stringere la mano a Tuchel, ma il tecnico del Chelsea in qualche modo la strattona, tirandola e generando poi una rissa inevitabile. È stato necessario l’intervento dei loro collaboratori per evitare che la situazione degenerasse, ma chiaramente l’arbitro non ha potuto evitare di intervenire ulteriormente con il cartellino rosso per entrambi gli allenatori.