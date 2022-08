Milan, rigore e polemiche su Calabria: arriva la decisione finale

Primo successo convincente per il Milan di Stefano Pioli. I campioni d’Italia hanno surclassato l’Udinese nel match di San Siro.

Buona la prima in campionato per il Milan campione d’Italia. La squadra di Pioli ha offerto una prova positiva e convincente ed ha battuto in casa senza particolari difficoltà una buona Udinese. Il match è finito con il risultato di 4 a 2 con i rossoneri trascinati dal croato Ante Rebic, a segno con una doppietta.

E pensare che inizialmente la giornata era iniziata male per la squadra milanese. Il match è iniziato con il gol di Becao dell’Udinese dopo pochi secondi dall’inizio del match. Poco dopo il Milan ha trovato il pari grazie ad un episodio che ha poi fatto molto discutere. Il fallo in questione è il rigore concesso dall’arbitro per fallo di Soppy su Calabria.

Il match si è portato così in parità con il Milan che ha trovato subito il pari e l’Udinese che ha continuato a protestare. Alla fine del match il dirigente del club friulano Marino ha effettuato un duro attacco alla classe arbitrale per il rigore concesso al Milan. Un inizio campionato e subito tante polemiche attorno agli arbitri.

Milan, basta alle polemiche sul rigore

Il giornalista Giovanni Capuano ha postato l’analisi arbitrali dei principali quotidiani nazionali sull’arbitraggio del match. Come riporta la Gazzetta dello Sport Soppy travolge alla fine Calabria, il Var ha una funzione di chiarimento ed il rigore è giusto. Nonostante qualche polemica giudicata anche eccessiva anche gli altri quotidiani nazionali parlano di rigore netto per la squadra di Pioli.

Uno stop alle polemiche con il Milan che ha offerto in ogni caso un’ottima prova ed ha avuto ottime notizie dal match. La squadra già c’è nonostante le assenze ed hanno debuttato i neo acquisti Charles De Ketelaere e Divock Origi, ieri alla loro prima in campionato.