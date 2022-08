Il Milan sorride all’esordio: superata l’Udinese, bene anche Gasperini

Subito vittoria per il Milan campione in carica. La squadra di Stefano Pioli porta a casa i primi tre punti, sorride anche Gasperini.

Un ritorno in campo assolutamente positivo per il Milan di Pioli, che da campione in carica tornava in campo con la consapevolezza di dover fare molto per dimostrare di essere ancora la più forte. E cosi è stato. La partita contro l’Udinese, eppure, non è cominciata nel migliore dei modi, con la rete di Becao a gettare nel silenzio un San Siro ancora festante e pronto a spingere la squadra.

I rossoneri, però, hanno tenuto botta in maniera intelligente, riuscendo a ribaltare il risultato. Non senza polemiche. Si, perché il rigore concesso alla squadra di Pioli, per fallo di Soppy su Calabria, farà ovviamente discutere. Il primo episodio da VAR (un altro anche nel match tra Sampdoria ed Atalanta), che ha cosi spinto al pari il Milan.

Milan, alla prima sono subito tre punti. Vince anche Gasperini

La squadra rossonera, non si è disunita, e cosi è arrivata a ribaltare anche il risultato con un Ante Rebic assolutamente sul pezzo (doppietta per lui), prima del pari in extremis di Masina su uno svarione difensivo dei bianconeri. Ed ancora anche la rete di Brahim Diaz in avvio di ripresa, abile a sfruttare una disattenzione del reparto arretrato bianconero.

A completare, come detto, il 4-2 firmato ancora da Ante Rebic. Sorride anche l’Atalanta, con Gasperini che può festeggiare per i primi tre punti della stagione. Qualche polemica per la rete annullata a Caputo, che sui social ha fatto sbottare e non poco i tifosi della Samp che lamentano, invece, una troppa severità nei confronti dell’attaccante. Toloi in avvio e Lookman a siglare il 2-0 finale.