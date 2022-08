Inter, giorno decisivo per la cessione: “Nuova offerta”

Potrebbe essere il giorno decisivo per una cessione in casa Inter. Il calciatore è con la valigia pronta, si attende solo la nuova offerta.

La vittoria di misura contro il Lecce ottenuta all’ultimo respiro non ha distratto la dirigenza dell’Inter che continua a lavorare sul mercato. Marotta ha due settimane di tempo per sistemare la rosa nerazzurra, sia in entrata che in uscita.

Ed è proprio il mercato in uscita a tenere banco in casa nerazzurra. L’ombra di una cessione di Skriniar aleggia sempre dalle parti di Appiano Gentile. I tifosi sono preoccupati che, nei prossimi giorni, possa arrivare la classica proposta che non si può rifiutare. Un’offerta tale da far vacillare Marotta e spingere Zhang a dare il via libera.

C’è però un’altra cessione che in questo momento occupa le notti della dirigenza nerazzurra. E’ quella riguardante il giovane talento della primavera Cesare Casadei. Centrocampista classe 2003, scuola Cesena, Casadei si è già messo in mostra sia nel campionato Primavera che con la maglia della Nazionale italiana Under 19. Sebbene non abbia ancora esordito con i colori della prima squadra, per lui è già arrivata l’offerta di una big di Premier League: il Chelsea.

Inter, il Chelsea non molla Casadei: pronta una nuova offerta

Stando a quanto riporta il collega Fabrizio Romano, il Chelsea è tornato alla carica ed è pronto, in questi giorni, a formulare una nuova offerta. “Giorni chiave per l’affare Casadei.” ha scritto Romano in un tweet. “Il Chelsea è pronto a superare il Nizza nella corsa al giovane talento. In settimana dovrebbe arrivare una nuova offerta.”

Al momento i Blues sono impegnati nelle trattive per Aubameyang e Fofana, ma il management Chelsea ha un occhio sempre pronto su Casadei. Nelle prossime giornate potrebbe quindi arrivare l’offerta decisiva per il giovane centrocampista italiano, pronto a continuare la lunga traduzione di calciatori azzurri che si sono affermati a Stamford Bridge.