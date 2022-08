Juve-Sassuolo, l’allenatore spiazza tutti: resta fuori l’attaccante

Manca poco e scenderanno in campo anche Juve e Sassuolo che chiuderanno la prima giornata di Serie A. Arriva la decisione a sorpresa dell’allenatore.

Questa prima giornata di Serie A si avvia al termine. Il Napoli è in questi minuti in campo contro il Verona, match che anticipa quella che sarà l’ultima partita del turno. Un questo lunedì di Ferragosto chiuderà i giochi la Juventus di Massimiliano Allegri, che affronterò il Sassuolo. Match assolutamente non semplice da decifrare per la squadra bianconera, chiamata a dare una prova di forza dopo i risultati delle rivali per lo Scudetto.

Si, perchè le vittorie di Milan ed Inter (arrivate seppur con qualche problema) sono un segnale chiaro che la Vecchia Signora dovrà cogliere fin da subito per dimostrare per partire fin da subito alla pari delle altre. C’era attesa per scelte di Allegri, ma anche quelle di Dionisi soprattutto per quanto riguarda una situazione in particolare.

Juve-Sassuolo, Raspadori resta fuori: c’è l’ombra del mercato

Giacomo Raspadori è uno degli uomini al centro del mercato per quanto riguarda il Napoli di Luciano Spalletti. La società azzurra sta lavorando a questa operazione da settimane, eppure – come anche confermato da Giovanni Carnevali – non è detto che alla fine si arrivi ad una fumata bianca. Gioco delle parti, chiaramente, nelle parole del dirigente neroverde. Anche perché, proprio in questi minuti, è arrivata la decisione di Dionisi.

Raspadori, infatti, non partirà titolare nell’undici del Sassuolo che sfiderà la Juventus. Una scelta che per forza di cose lascia pensare ad un condizionamento legato al mercato visto che, anche nelle ultime ore, si parla di una distanza ravvicinata tra l’offerta del Napoli e le richieste della dirigenza neroverde.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorsvedt; Berardi, Defrel, Kyriakopulos