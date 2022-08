Juve, l’indizio di mercato arriva dai social: il colpo si avvicina?

La Juventus è avanti nel posticipo di Serie A contro il Sassuolo. I bianconeri stanno dominando e c’è chi guarda con interesse il match.

Questa prima giornata di Serie A si accinge ormai al termine. Nel posticipo di giornata la Juventus ha terminato in vantaggio per 2 a 0 il primo tempo grazie alle reti di Angel Di Maria e Dusan Vlahovic, quest’ultimo su rigore. Quarantacinque minuti dove il club bianconero ha pian piano carburato ed ha legittimato nel finale il vantaggio.

Inizialmente gli emiliani, privi dell’uomo mercato Giacomo Raspadori (entrato nella ripresa), ci hanno provato con Berardi e Defrel, ma è stato El Fideo a sbloccare il match. Una prestazione dei bianconeri straordinaria con Di Maria che ha sbloccato poi il match a suon di grandi giocate.

Il mercato bianconero non è però finito, è arrivato negli ultimi Kostic e la società è al lavoro per un altro paio di rinforzi. La società è a caccia di un centrocampista e di un vice-Vlahovic che possa sostituire il centravanti serbo nei momenti clou del match.

Juventus, indizio social da Paredes

Il nome più caldo per il centrocampo bianconero è quello del calciatore argentino del PSG Leandro Paredes. Il giocatore è in uscita dal club transalpino e Juve e Psg stanno trattando da diverse settimane. Nelle ultime ore il giocatore ha postato una Instagram Stories dove stava vedendo il match della Juventus.

Paredes ha taggato il connazionale ed ex compagno di squadra Di Maria, ma non ha citato la Juve. Nonostante ciò in tanti hanno sottolineato il gesto del calciatore ed una trattativa che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. In questo momento la Juventus è avanti 3 a 0 con una rete di Vlahovic anche nella ripresa.