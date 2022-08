DIRETTA Juventus-Sassuolo: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio al secondo posticipo di questo lunedì di Ferragosto di Serie A. Scendono in campo la Juventus ed il Sassuolo.

La prima giornata di Serie A è pronta a chiudere i battenti. A scendere in campo per chiudere questo primo turno del campionato italiano, ci penserà la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono chiamati a rispondere alle vittorie di Inter e Milan, che di fatto hanno cominciato bene il loro percorso in campionato.

Di fronte c’è il Sassuolo, ancora al centro del chiacchiericcio mediatico per quanto concerne il calciomercato. Anche i neroverdi hanno voglia di cominciare bene la stagione, anche se l’impegno contro la Vecchia Signora non è dei più semplici per cominciare.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Raspadori. All. Dionisi.