Monza, la sconfitta fa correre ai ripari Galliani: un altro acquisto

Un altro acquisto di Galliani in casa Monza dopo la sconfitta casalinga contro il Torino all’U-Power Stadium

Il Monza ha esordito in Serie A lo scorso sabato in una sfida contro il Torino molto importante. Le aspettative di Berlusconi, Galliani e dei tifosi brianzoli sono però state deluse vista la sconfitta contro la squadra di Ivan Juric. Un 1-2 firmato Miranchuk-Sanabria, un gol per tempo. A nulla è valsa la rete di Dany Mota nel finale di partita. Un risultato abbastanza deludente considerando i tanti acquisti in questa sessione di mercato, anche se ogni squadra nuova ha bisogno di tempo per esprimersi al meglio.

Tempo che comunque resta ridotto visto che fino a novembre si giocheranno tantissime partite in pochi giorni. Ed è per questo che Adriano Galliani ha deciso di definire un altro acquisto dopo la sconfitta, stavolta dalla Juventus: si tratta di Nicolò Rovella, preso dal Genoa per oltre 20 milioni di euro più bonus lo scorso gennaio.

Monza, Galliani tra pochi giorni definirà Rovella

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, manca ancora un po’ affinché Nicolò Rovella diventi un calciatore del Monza. La fumata bianca dovrebbe arrivare domani, dopo che la Juventus avrà esordito in Serie A contro il Sassuolo. I bianconeri si avviano a effettuare delle cessioni a centrocampo: oltre all’ex Genoa, infatti, sono previste anche quelle di Arthur e Rabiot.

Rovella al Monza dovrebbe farsi in prestito secco. Il mediano di Segrate classe 2000 è il prescelto da Galliani per dare a Stroppa un altro centrocampista, capace la scorsa stagione di disputare ventuno presenze e siglare tre assist. Dovrà dare una grande mano perché il Torino, sabato scorso, ha dato dimostrazione che la Serie A non ha pietà di nessuno.