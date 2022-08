Juventus-Sassuolo, è fuori dai convocati: separazione inevitabile

Importante indizio di mercato in vista del match tra Juventus e Sassuolo. Il calciatore è fuori dai convocati, l’addio è vicino.

Juventus e Sassuolo concluderanno il ferragosto calcistico con il postico di questa sera. Dopo Verona-Napoli alle 18:30, toccherà infatti a neroverdi e bianconeri scendere in campo alle 20:45.

Molta curiosità attorno alle due squadre, da un lato un Sassuolo che, orfano di Scamacca e con Raspadori ancora in bilico, cerca di confermare la sua ormai posizione tranquilla in Serie A, magari con qualche ambizione europea questa stagione. Dall’altro lato invece la Juventus di Massimiliano Allegri, dopo un mercato di alto profilo, risulta tra le favorite della vigilia per la vittoria dello Scudetto.

Con ancora un ultimo tassello da inserire in attacco, Massimiliano Allegri di certo non può lamentarsi del mercato in entrata. Sono arrivati calciatori del calibro di Di Maria, Pogba, Bremer e Kostic. E probabilmente, sfumato Morata, arriverà Memphis Depay. In uscita invece Agnelli ha ancora qualcosa da sistemare e un importante indizio sull’imminenza di una cessione, quella di Arthur, arriva proprio dai convocati per il match contro il Sassuolo.

Juventus, Arthur non figura tra i convocati: addio imminente?

Era stato lo stesso tecnico Massimiliano Allegri a preannunciarlo alla viglia. Oltre a infortunati e squalificati, a mancare sarebbe stato anche Arthur. Ufficialmente anche lui per un problema fisico. Troppo insistenti le voci di mercato attorno al calciatore che in questi anni in bianconero non ha mai convinto in pieno per non inserire anche il suo prossimo addio come motivazione.

L’elenco ufficiale dei convocati per il match contro il Sassuolo conferma le anticipazioni di ieri. Arthur vive ormai da separato in casa e difficilmente la Juventus tornerà a puntare si di lui. I rumors di mercato danno il brasiliano sempre nel mirino del Valencia. Nonostante le smentite di rito da parte del tecnico valenciano Gattuso, l’interesse c’è. Probabile che, se i bianconeri andranno incontro alle possibilità economiche degli spagnoli, la trattativa possa decollare a stretto giro.