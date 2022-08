Cairo senza freni, lo prendono: Torino, il colpo fa esultare i tifosi

Il Torino si muove sul mercato. Cairo mette a segno il colpo di metà Agosto e i tifosi granata possono finalmente esultare.

In questo calciomercato una delle squadra maggiormente criticate dai propri tifosi è stata il Torino. Dopo l’addio del Gallo Belotti, uomo simbolo delle ultime stagioni granata, e di Bremer, ceduto ai rivali della Juventus, molti tifosi sono rimasti scottati dalla poca attività in entrata del presidente Cairo.

Negli ultimi giorni però la proprietà sembra si stia facendo ‘perdonare’. E’ stata infatti data un’accelerata non indifferente al calciomercato in entrata. Juric presto potrebbe inoltre contare su di un calciatore a lungo inseguito, in arrivo direttamente dall’Ajax: il difensore Perr Schuurs.

L’arrivo di Schuurs serve a colmare la grande lacuna che ha lasciato la partenza di Bremer in direzione dei rivali cittadini della Juventus. Una lacuna che fino a questo momento non era ancora stata colmata e che era uno dei motivi del malumore dei tifosi granata nei confronti della proprietà.

Torino, in arrivo Schuurs: atteso tra oggi e domani per le visite mediche

Stando a quanto riporta Sky l’arrivo del difensore classe ’99 dall’Ajax è previsto in questi giorni. L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 9,5 milioni di euro a cui vanno aggiunti circa 3,5 di bonus vari e un 15% su di una eventuale futura rivendita.

Schuurs dovrebbe quindi arrivare a breve in Italia con qualcuno che azzarda delle visite mediche già nella giornata di oggi o al massimo domani. Quel che è certo è che l’ufficialità è ad un passo e il Torino potrà finalmente abbracciare il sostituto di Bremer. Schuurs lascia l’Ajax dopo 4 stagioni nella quali ha collezionato 81 presenze. Numeri ai quali vanno aggiunti quelli con la squadra riserve dei lancieri, che porterebbero la presenze del difensore oltre le 100 con la maglia Ajax.