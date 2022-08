Dazn, tifosi accontentati e salti di gioia: annuncio ufficiale a sorpresa

Dopo i disservizi e le protese contro DAZN nella giornata di ieri è stata presa una decisione ufficiale: i tifosi possono esultare

La giornata di campionato di ieri è stata all’insegna dei disservizi e delle proteste nei confronti di DAZN. Il servizio di streaming, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A, ha accusato diversi problemi, impedendo ai tifosi di usufruire della visione dei match.

Nella serata di ieri addirittura è scesa in campo la politica, con una sequela bipartisan di politici e partiti che hanno invocato l’intervento dell’AGCOM nei confronti di DAZN in quanto il servizio non era stato garantito.

Adesso, a seguito delle proteste, che non si sono placate nemmeno nella mattinata di oggi, è stata la stessa DAZN a prendere parola. Attraverso un comunicato ufficiale, immediatamente rilanciato sui vari canali, il servizio di streaming ha preso un’importante decisione.

DAZN, dopo i disservizi arriva il comunicato: “Indennizzo per i tifosi”

DAZN ha prima cercato di spiegare i motivi che hanno portato ai disservizi: “Siamo consapevoli di quanto sia importante per i tifosi il nostro servizio. Prendiamo seriamente questa responsabilità e ci scusiamo per i disservizi di questo weekend. Si è verificato un problema di natura eccezionale, ma abbiamo inviato ai clienti un link alternativo dal quale seguire i match. I nostri tecnici sono al lavoro.”

Infine la decisione. “Ove necessario forniremo immediatamente una nuova alternativa dalla quale seguire gli eventi. In Italia, nel rispetto della normativa vigente, stiamo già predisponendo un indennizzo ai clienti colpiti dai disservizi. Nei prossimi giorni comunicheremo tutte le modalità. Prendiamo molto seriamente il nostro compito di fornire un servizio a tutti gli appassionati e stiamo lavorando affinché tutto funzioni.”