Comunicato ufficiale e colpo di scena: Dazn, scende in campo il governo

Debutto da incubo per Dazn, finita nel mirino degli spettatori. Il Governo è pronto ad intervenire per risolvere la questione.

Il debutto è stato da horror. Frequenti problemi di connessione, infatti, hanno impedito agli abbonati di seguire le partite del primo turno di campionato. Le prime dure reazioni, da parte degli utenti, sono già arrivate ed ora, per Dazn, le cose rischiano di complicarsi ancora di più. Il Governo, infatti, è pronto a scendere in campo con l’obiettivo di trovare una soluzione ai numerosi disservizi registrati.

A confermarlo è stato il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. La quale, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha annunciato di essersi già attivata in tal senso. “Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a Dazn, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Lega Serie A, il Mise e l’Agcom”.

L’intento, nello specifico, è quello di provare ad “affrontare il prima possibile quanto accaduto” ed evitare così il ripetersi delle problematiche segnalate a gran voce dagli spettatori. La piattaforma di streaming, dal canto suo, ha provato a discolparsi spiegando che le criticità sono state causate dal fatto che la “maggior parte degli utenti ha avviato le procedure di autenticazione in contemporanea”. Spiegazione che, come spiegato dal ‘Corriere della Sera’, la Lega non ha trovato esaustiva.

Dazn, il Governo pronto a scendere in campo

L’organismo presieduto da Lorenzo Casini non è soddisfatto dell’operato di Dazn e in queste ore valuterà la possibilità di avviare un’azione legale per danno d’immagine. La politica, intanto, si è già espressa sull’argomento: Matteo Salvini, ad esempio, non ha utilizzato giri di parole per descrivere l’operato della piattaforma (“fa schifo”) mentre il Pd ha inoltrato una segnalazione urgente ad Agcom.

Ora resta da vedere quali provvedimenti verranno presi dalla Lega e dal Governo e che tipo di servizio offrirà Dazn nella giornata odierna. Alle ore 18.30 il Verona ospiterà il Napoli mentre nel posticipo della prima giornata la Juventus affronterà il Sassuolo. Ulteriori passi falsi non sono più ammessi: le conseguenze potrebbero essere durissime.