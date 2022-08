“Rigore nettissimo”: Juve-Sassuolo, dopo pochi secondi è già polemica

La Juve è in campo per la gara d’esordio contro il Sassuolo. C’è subito una polemica: mancato intervento del VAR, tifosi infuriati.

Pronti, via ed è subito polemica. La Juventus è in campo in questi minuti, nella sfida che vede i bianconeri ospitare il Sassuolo. Due squadre che fin da subito sono alla ricerca di quei tre punti necessari per partire con il piede giusto, dare alla propria stagione subito uno slancio importante. Per la Vecchia Signora, tra l’altro, c’è da rispondere alle vittorie di tutte le prime della classe. Da quelle di Milan ed Inter, ai tre punti portati a casa da Roma e Lazio, fino ad arrivare al successo del Napoli contro il Verona.

I bianconeri hanno bisogno ancora di operare sul mercato. C’è qualcosa da mettere a posto da qui al termine della stagione. Massimiliano Allegri aspetta le ultime mosse della società, ma nel frattempo c’è da scendere in campo perchè, in vista dei Mondiali invernali, quest’anno si parte molto presto.

Juve-Sassuolo, polemica al via: Alex Sandro finisce giù, tifosi infuriati

Dopo appena pochi secondi dal fischio d’inizio, è subito scoppiata la prima polemica della serata. Stavolta, a differenza di quanto visto in partite come quella contro il Milan, a creare discussione è il mancato intervento del VAR. Entrata dubbia di Muldur su Alex Sandro lanciato verso la porta. Il giocatore bianconero finisce giù in area di rigore, ma per l’arbitro è tutto regolare. Stessa opinione per il VAR, come detto, che non è intervenuto.

E cosi i tifosi della Juventus si sono scatenati sui social, lamentandosi proprio per questo ruolo silente del VAR in occasione dell’episodio Muldur-Alex Sandro. “Ecco, come promesso, l’arbitraggio all’inglese (solo con la Juve). Nel dubbio non si fischia. Rigore nettissimo non dato. Iniziamo bene”, scrive un utente su Twitter. Ed ancora: “Primo rigore negato alla Juve e il Var non interviene”, le parole di un altro tifosi. Insomma, il clima è già rovente.